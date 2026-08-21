Visite guidée, Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf, Petite-Île

Informations pratiques

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 09h30 Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf La Réunion

Gratuit, inscriptions et réservations auprès du Pays Touristique du Sud Sauvage. Nombre de place limité : 25 à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire de Petite-Île en explorant trois sites emblématiques de Manapany. Accompagné de Clément SUZANNE, guide conférencier, partez à la découverte de la Villa des Brises, témoin de plus de 130 ans d’histoire et de la vie bourgeoise réunionnaise, de la Chapelle des Trois Sans Hommes, dont chaque détail cache une signification particulière, ainsi que de l’ancienne usine Caprice Orré, un lieu autrefois imprégné d’odeur de sucre et de rhum. Au cours de cette visite de 1h00, vous enrichirez vos connaissances sur une partie du patrimoine réunionnais et son histoire, afin de mieux comprendre et transmettre cet héritage aux générations futures.

Le point de rendez-vous de départ : parking de l’école Fleurs de Canne.

Après l’excursion, vous serez accueillis par une dégustation.

Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf Allée Fleur de Canne Petite-Île 97429 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 730905 »}]

Plongez au cœur de l’histoire de Petite-Île en explorant trois sites emblématiques de Manapany.

©Dany Inguéhé Mairie de la Petite-Île