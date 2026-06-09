Visite guidée Quartier Saint-Sauveur Chapelle Impériale de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Visite guidée Quartier Saint-Sauveur

Chapelle Impériale de Saint-Sauveur Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Saint-Sauveur, Hautes en Couleurs.

Visite guidée au cœur du XIX7ème siècle.

Pars pour une balade passionnante à travers l’histoire de Luz-Saint-Sauveur et du quartier de Saint-Sauveur, sur les traces de personnalités hautes en couleur qui ont marqué le XIX? siècle.

Au fil du parcours, tu découvriras les séjours de figures prestigieuses telles que Napoléon III et l’impératrice Eugénie, les duchesses du Berry et d’Angoulême, ou encore l’écrivaine George Sand. Toutes ont laissé leur empreinte dans ce lieu chargé d’histoire, entre villégiature impériale, élégance et récits de voyage.

La visite débutera à la chapelle impériale, avant de se poursuivre à travers les rues et les lieux emblématiques du quartier, pour se terminer aux thermes de Saint-Sauveur.

Une immersion vivante et accessible dans le passé, entre anecdotes, histoire et personnages fascinants qui ont fait rayonner la vallée.

> Inscriptions à l’Office de Tourisme (30 pers. max.).

> Tout public.

> Gratuit.

> Durée environ 1h. .

Chapelle Impériale de Saint-Sauveur Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

Saint-Sauveur, Hautes en Couleurs.

Guided tour in the heart of the 19th century.

Take a fascinating stroll through the history of Luz-Saint-Sauveur and the Saint-Sauveur district, following in the footsteps of the colorful personalities who left their mark on the 19th century.

Along the way, you’ll discover the stays of such prestigious figures as Napoleon III and Empress Eugénie, the Duchesses of Berry and Angoulême, and writer George Sand. All have left their mark on this place steeped in history, with its mix of imperial vacation, elegance and travel tales.

The tour begins at the imperial chapel, continues through the neighborhood?s streets and landmarks, and ends at the Saint-Sauveur thermal baths.

A lively, accessible immersion in the past, with anecdotes, history and fascinating characters who made the valley shine.

L’événement Visite guidée Quartier Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65