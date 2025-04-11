Visite guidée : regards renouvelés, Musée Eugène Boudin, Honfleur

Visite guidée : regards renouvelés Samedi 23 mai, 19h00 Musée Eugène Boudin Calvados

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Découvrez les oeuvres sorties des réserves dans le cadre d’un nouvel accrochage.

Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de Bois, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 33231895400 https://www.musees-honfleur.fr/musee-eugene-boudin.html [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 89 54 00 »}] Fondé en 1868, le musée présente notamment une importante collection d’œuvres des peintres de l’estuaire (Courbet, Monet, Jongkind, Dubourg, Cals) regroupés autour d’Eugène Boudin (dont le musée conserve 104 numéros). L’établissement expose et conserve plus de 2500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, plus de 1000 objets, coiffes, costumes, meubles…, quelques 700 photographies sur plaques de verre des années 1880-1920, une collection de plus de 100 affiches touristiques sur la Normandie entre 1880 et 1950 et un ensemble de jouets anciens des XIXe et XXe siècles Parc de stationnement à 500 m du musée, accès routier par l’autoroute de l’Ouest.

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©Musées de Honfleur