Visite guidée : rénover le patrimoine de la Reconstruction, visite du chantier de l’îlot S85, Ilot S85, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : rénover le patrimoine de la Reconstruction, visite du chantier de l’îlot S85 Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Ilot S85 Seine-Maritime

Durée 30 min, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite du chantier de rénovation avec présentation des différentes pathologies et solution mise en œuvre dans le cadre de la restauration globale.

Ilot S85 71 boulevard de Strasbourg 76600 Le Havre Le Havre 76600 Félix Faure Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « og@goarchi.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 85 39 29 »}] Initié en 1949, l’ilot S85 est un îlot représentatif de la reconstruction du Havre, par l’atelier Auguste Perret (P.E. Lambert – Architecte D.P.L.G. en charge de cet îlot). Il a subi de nombreuses évolutions successives en 70 ans. L’objet de ce ravalement porte sur la rénovation de l’ilot, en conciliant l’esprit du projet original, les techniques actuelles de constructions, et la cohérence d’ensemble. Tramway station Hôtel de Ville

Visite du chantier de rénovation avec présentation des différentes pathologies et solution mise en œuvre dans le cadre de la restauration globale.

©Maxime Brunel