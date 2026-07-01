Visite guidée : restauration et création de vitraux dans une église sauvegardée, Église Sainte-Lucie de Soeix, Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Visite guidée : restauration et création de vitraux dans une église sauvegardée Vendredi 18 septembre, 10h00 Église Sainte-Lucie de Soeix Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

En 2017, la chute d’une partie du plafond, provoquée par la vétusté de la toiture, entraîna la création de l’association Sauvegarde de l’église de Soeix. Cette mobilisation permit la réfection du toit en 2017, puis la restauration de l’intérieur de l’édifice en 2022.

Le projet de restauration des deux vitraux Mauméjean et de création d’un troisième sera présenté, ainsi que d’autres travaux envisagés prochainement.

Organisé par l’association Sauvegarde de l’église de Soeix.

Renseignements : 05 59 39 54 19

Église Sainte-Lucie de Soeix Rue Sainte-Lucie, 64400 Oloron-Sainte-marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Cet édifice antérieur à la Révolution, modeste mais cependant doté d’un retable baroque, connut une restauration ambitieuse en 1868 : construction d’un clocher en bois doté de deux grosses cloches, création d’une voûte en berceau brisé, installation de deux vitraux Mauméjean. Soeix se voulait alors à la hauteur des villages voisins. À la fin du XXe siècle, l’édifice connut une dégradation mettant son existence en péril. Les actions menées par les bénévoles de l’association « Sauvegarde de l’église de Soeix » permirent d’enclencher son sauvetage avec, en 2019, la réfection de l’ensemble de la toiture. À la veille d’une deuxième tranche de travaux (réfection du sol, de l’électricité et des murs intérieurs), la commune d’Oloron-Sainte-Marie s’apprête à donner à l’église Sainte-Lucie un aspect digne de ce symbole du village. La visite de l’église sera l’occasion de rappeler quelques moments de l’histoire du bâtiment, sa structure et les actions menées depuis 2009 pour parvenir à sa restauration. Après la visite, un moment de convivialité permettra d’échanger avec les membres de l’association « Sauvegarde de l’église de Soeix ».

En 2017,la chute d’une partie du plafond d’un toit vétuste entraina la création de l’association Sauvegarde de cette église de la commune.Cela contribua à la réfection du toit (2017 ) et de (2022). …

©Sauvegarde église de Soeix