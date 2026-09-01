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[Visite guidée] Saint-Aubin, l’église des marins du Pollet Église de Saint-aubin Dieppe

samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-aubin · Dieppe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église de Saint-aubin
Adresse
/RDV Parvis de l'Église
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Visite guidée] Saint-Aubin, l’église des marins du Pollet

Église de Saint-aubin /RDV Parvis de l’Église Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

✨ Découvrez l’histoire d’une église intimement liée aux marins du Pollet !
Cette visite commentée revient sur l’histoire et le patrimoine de l’église Saint-Aubin, considérée comme la première église des marins du Pollet.

Proposé par la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe

⏱️ Durée 40 minutes

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine   .

Église de Saint-aubin /RDV Parvis de l’Église Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 

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English : [Visite guidée] Saint-Aubin, l’église des marins du Pollet

L’événement [Visite guidée] Saint-Aubin, l’église des marins du Pollet Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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