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Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne

Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne

Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Parvis du Didam

Adresse : 6 Quai de Lesseps

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 8 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée Saint-Espr’ess

Parvis du Didam 6 Quai de Lesseps Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Vous avez une heure pour saisir l’essentiel d’un quartier aussi singulier qu’attachant, en rive droite du fleuve. Saint-Esprit c’est un ailleurs au coeur de la ville, un belvédère sur les paysages urbains.   .

Parvis du Didam 6 Quai de Lesseps Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée Saint-Espr’ess

L’événement Visite guidée Saint-Espr’ess Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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