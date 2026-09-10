Visite guidée « Sculpture : corps & mouvements », Musée des Augustins, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Visite guidée « Sculpture : corps & mouvements » Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins.
Thème de la visite : Sculpture : corps et mouvements
Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content?lang=fr »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Visite guidée thématique des collections en français.
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