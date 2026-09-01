Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] Séduire, perdre ou sauver, les sirènes de Dieppe

Rendez-vous Parvis de l’église Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:15:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les sirènes se cachent partout à Dieppe… Saurez-vous les retrouver ?

Gargouilles, chapiteaux sculptés, frontons de bâtiments la sirène est présente dans de nombreux lieux du patrimoine dieppois. Figure de perdition au Moyen Âge, elle orne pourtant fièrement le blason de la cité. Découvrez les transformations de cette créature et l’évolution de sa symbolique au fil des siècles.

Durée 45 minutes

Sans réservation

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rendez-vous Parvis de l’église Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] Séduire, perdre ou sauver, les sirènes de Dieppe

L’événement [Visite guidée] Séduire, perdre ou sauver, les sirènes de Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité