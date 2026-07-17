Visite guidée Sur les bords du Cher, mémoires photographiques Les Bains Douches Montluçon
samedi 21 novembre 2026 · Les Bains Douches · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Visite guidée Sur les bords du Cher, mémoires photographiques
Les Bains Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21 16:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher.
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Les Bains Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 patrimoine@agglo-montlucon.fr
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English :
Discover never-before-seen photographs from the past—from the collections of the city of Montluçon—and from the present, on this tour along the banks of the Cher River.
L’événement Visite guidée Sur les bords du Cher, mémoires photographiques Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme
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