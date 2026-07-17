Visite guidée Sur les bords du Cher, mémoires photographiques Les Bains Douches Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Visite guidée Sur les bords du Cher, mémoires photographiques

Les Bains Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:30:00

fin : 2026-11-21 16:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher.

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Les Bains Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 patrimoine@agglo-montlucon.fr

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English :

Discover never-before-seen photographs from the past—from the collections of the city of Montluçon—and from the present, on this tour along the banks of the Cher River.

L’événement Visite guidée Sur les bords du Cher, mémoires photographiques Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme