Visite guidée Sur les pas d’Arthur Rimbaud Charleville-Mézières

Visite guidée Sur les pas d’Arthur Rimbaud

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville Sedan en Ardenne Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, situation handicap, demandeurs d’emploi) sur présentation de justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Sur les traces du célèbre poète Partez à la découverte de la ville natale du poète aux semelles de vent et à la recherche des lieux qui l’ont vu grandir. Suivez le guide afin de découvrir quelques-unes des œuvres graphiques du parcours qui porte son nom. Charleville est aujourd’hui une cité dont la richesse culturelle est incontestable, rendant toujours hommage à son illustre poète.Enfant précoce et adolescent rebelle, il écrit ses premiers poèmes à l’âge de quinze ans. Il grandit sans père et sous l’autorité marquée de sa mère comme ”73 administrateurs à casquette de plomb”. Il est un jeune homme surdoué et plutôt docile en apparence !Arthur Rimbaud est né à Charleville le 20 octobre 1854 et s’y sent à l’étroit pendant son adolescence. Petite ville de province en pleine mutation industrielle, elle est pourtant en marge du monde de la poésie par laquelle il a soif d’expression. A Charleville, Arthur Rimbaud reçoit nombre de prix et nominations pour ses talents rédactionnels.Au gré de ses voyages et de sa relation tumultueuse avec Paul Verlaine, il forge sa légende. Il est aujourd’hui une icône reconnue et étudiée dans le monde entier.

.

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville Sedan en Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the footsteps of the famous poet Discover the birthplace of the poet with soles of wind and the places where he grew up. Follow the guide to discover some of the graphic works on the route that bears his name. A precocious child and rebellious teenager, he wrote his first poems at the age of fifteen. He grew up without a father and under his mother?s marked authority as a ?73 lead-capped administrator? Arthur Rimbaud was born in Charleville, France, on October 20, 1854, and spent his teenage years there in cramped conditions. A small provincial town in the throes of industrial change, it was nevertheless on the bangs of the world of poetry, through which he thirsted for expression. In Charleville, Arthur Rimbaud received a number of prizes and nominations for his writing talents, and through his travels and his tumultuous relationship with Paul Verlaine, he forged his legend. Today, he is an icon recognized and studied the world over.

L’événement Visite guidée Sur les pas d’Arthur Rimbaud Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-09 par Ardennes Tourisme