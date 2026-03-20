Visite guidée Sur les pas de Jules Durand Cimetière Sainte-Marie Le Havre
Visite guidée Sur les pas de Jules Durand Cimetière Sainte-Marie Le Havre samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée Sur les pas de Jules Durand
Cimetière Sainte-Marie 2 Rue Eugène Landoas Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion du centenaire de la disparition de Jules Durand, l’association des Amis de Jules Durand propose une visite guidée sur les traces de ce syndicaliste havrais (déambulation du Cimetière Sainte-Marie au Quai Colbert). .
Cimetière Sainte-Marie 2 Rue Eugène Landoas Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite guidée Sur les pas de Jules Durand
L’événement Visite guidée Sur les pas de Jules Durand Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie