Visite guidée Sur les pas de Jules Durand Cimetière Sainte-Marie Le Havre

Visite guidée Sur les pas de Jules Durand

Cimetière Sainte-Marie 2 Rue Eugène Landoas Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion du centenaire de la disparition de Jules Durand, l’association des Amis de Jules Durand propose une visite guidée sur les traces de ce syndicaliste havrais (déambulation du Cimetière Sainte-Marie au Quai Colbert). .

Cimetière Sainte-Marie 2 Rue Eugène Landoas Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

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English : Visite guidée Sur les pas de Jules Durand

L’événement Visite guidée Sur les pas de Jules Durand Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie