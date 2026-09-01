Informations pratiques

Soorts-Hossegor

Visite guidée Sur les pas de l’architecte Jean Devert

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Visite guidée avec Kevin Laussu Sur les pas de l’architecte Jean Devert

Initialement commis-dessinateur des frères Gomez, Devert s’affirme dès les années 1930 comme un talentueux constructeur.

Architecte non diplômé, il signe discrètement une myriade de villas et d’œuvres publiques à l’instar du Café de Paris et de l’actuel Hôtel de Ville.

Cette balade se propose de révéler le caractère patrimonial de certaines de ses créations.

Samedi 26 septembre

15h 17h

Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Sur les pas de l’architecte Jean Devert

Guided Tour with Kevin Laussu In the Footsteps of Architect Jean Devert

L’événement Visite guidée Sur les pas de l’architecte Jean Devert Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Hossegor