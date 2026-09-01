Visite guidée Sur les pas de l’architecte Jean Devert Soorts-Hossegor
samedi 26 septembre 2026 · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Soorts-Hossegor
Visite guidée Sur les pas de l’architecte Jean Devert
Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Visite guidée avec Kevin Laussu Sur les pas de l’architecte Jean Devert
Initialement commis-dessinateur des frères Gomez, Devert s’affirme dès les années 1930 comme un talentueux constructeur.
Architecte non diplômé, il signe discrètement une myriade de villas et d’œuvres publiques à l’instar du Café de Paris et de l’actuel Hôtel de Ville.
Cette balade se propose de révéler le caractère patrimonial de certaines de ses créations.
Samedi 26 septembre
15h 17h
Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor
Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Visite guidée Sur les pas de l’architecte Jean Devert
Guided Tour with Kevin Laussu In the Footsteps of Architect Jean Devert
L’événement Visite guidée Sur les pas de l’architecte Jean Devert Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Hossegor
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