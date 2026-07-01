Visite guidée : sur les traces de l’histoire de Tourouvre, Église Saint-Aubin, Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Visite guidée : sur les traces de l’histoire de Tourouvre Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Aubin Orne

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

L’ office de tourisme vous propose de découvrir l’histoire de la commune de Tourouvre au travers de l’architecture de son église et de ses vitraux dont certains retracent le départ des percherons vers la Nouvelle France mais aussi l’incendie du 13 août 1944…

Église Saint-Aubin Place Louis Debray, 61190 Tourouvre au Perche, France Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 0233257455 De l’église romane subsiste le mur gouttereau sud. Le reste de l’édifice a été reconstruit aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. C’est un édifice avec nef lambrissée et bas-côté unique au nord, voûtes d’ogives. Les charpentes de la nef témoignent d’un repentir : la nef principale était à l’origine couverte isolément. Présence de vitraux de 1893 évoquant l’émigration des habitants au Canada au XVIIe siècle. Deux vitraux du XVIe siècle subsistent.

L’ office de tourisme vous propose de découvrir l’histoire de la commune de Tourouvre au travers de l’architecture de son église et de ses vitraux dont certains retracent le départ des percherons la…

©FabienneDemeule