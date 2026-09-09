Visite guidée : « Sur les traces d’un Bordelais méconnu : au cœur de la ville, de l’occitan gascon au bordeluche », Place Pierre Molinier, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée : « Sur les traces d’un Bordelais méconnu : au cœur de la ville, de l’occitan gascon au bordeluche » Dimanche 20 septembre, 11h00 Place Pierre Molinier, Bordeaux Gironde

Gratuit. Réservation recommandée (25 visiteurs maximum).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

En ces journées européennes du patrimoine et du matrimoine consacrées au « Patrimoine en péril », il semble évident de faire découvrir un des éléments incontournables mais peu à peu oublié de l’histoire et la culture bordelaises. Il s’agit de l’occitan-gascon, une langue et d’une culture à part entière. Peu importe le nom qu’on lui donne (patois, bordelais, gascon ou occitan), elle fut l’idiome majoritaire dans la ville jusqu’au début du XXe siècle. Classée aujourd’hui par l’UNESCO parmi les langues en danger, elle est encore omniprésente au cœur du Port de la Lune dans les formes les plus diverses comme les inscriptions et les plaques en gascon. Animée par des personnages restés dans la mémoire et la culture populaire locale, l’occitan-gascon a modelé le paysage, forgé la plupart des noms de lieux et façonné fortement le quotidien régional. Je vous invite à explorer et raviver ce pan de l’histoire et de la culture en remontant les traces et les détails dénichés au fil de cette courte visite.

—

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Place Pierre Molinier, Bordeaux Place Pierre Molinier, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une part importante de l’histoire et de la culture bordelaises est en train d’être oubliée. Redécouvrez-la à travers des paysages, des toponymes mais aussi des inscriptions et des personnages locaux !

©Texte, Mise en Forme : Julien Pearson ©Illustration : Jean Leblanc