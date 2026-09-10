Visite guidée sur l’exposition les Eaux créatrices, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Visite guidée sur l’exposition les Eaux créatrices Samedi 19 septembre, 16h30 Musée Salies Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée sur l’exposition les Eaux créatrices, Blanche Odin, Ulpiano Checa, Jean Louis Morelle, Lelie Abadie, Ewa Karpinska….

Musée Salies 7 Bd Rolland Castells, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Le musée dispose d’un ascenseur.

Visite guidée sur l’exposition les Eaux créatrices, Blanche Odin, Ulpiano Checa, Jean Louis Morelle, Lelie Abadie, Ewa Karpinska….

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