Visite guidée surprise Office de Tourisme Besançon

Informations pratiques

Besançon

Visite guidée surprise

Office de Tourisme 52 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01 19:30:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-06

Chaque mois, partez pour une nouvelle aventure et laissez-vous guider par la passion et l’expertise de votre guide-conférencier. Découvrez un lieu tenu secret, hors des sentiers battus, où histoire et charme se rencontrent pour une expérience surprenante.

Et parce que les belles découvertes méritent d’être célébrées, la visite se prolonge autour d’une dégustation animée par le Comité Gastronomique et Promotion des Produits Gourmands de Bourgogne–Franche-Comté ! Une expérience unique à chaque édition, qui allie curiosité, découverte et plaisir des papilles.

Le lieu de rendez-vous est communiqué 24 h avant la visite .

Office de Tourisme 52 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée surprise

L’événement Visite guidée surprise Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON