Visite guidée : Tours et Détours, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Visite guidée : Tours et Détours Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Laissez-vous conter la Ville-Close, en prenant de la hauteur avec cette visite exceptionnelle consacrée aux fortifications.

Accompagnés du guide-conférencier, vous aurez accès à des espaces habituellement fermés au public : poussez les portes des tours de la Ville-Close et découvrez tous ses secrets.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/48/ »}, {« owner »: {« uid »: 72390888, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-07T12:22:08.540Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433732982, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:25:30.584Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559948, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:25:30.694Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484066459, « id »: 1}, {« passId »: 484066460, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 1}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:25:30.851Z »}, {« eventDuration »: « 0 », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Concarneau », « street »: « Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban », « latitude »: 47.871898, « postalCode »: « 29900 », « longitude »: -3.915926}, « addressId »: 1047813}, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-09-07T12:22:08.245Z »}, {« dates »: [{« deleted »: true, « id »: 1}, {« deleted »: true, « id »: 2}], « operation »: « delete », « appliedAt »: « 2026-09-07T12:22:08.539Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433732982 »}]

Laissez-vous conter la Ville-Close

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau