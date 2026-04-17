Visite guidée Tunnel Sainte-Marie Le Havre
Visite guidée Tunnel Sainte-Marie Le Havre samedi 9 mai 2026.
Le Havre
Visite guidée Tunnel Sainte-Marie
17 Rue Pasteur Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08
Cet ouvrage civil, long de 250 m, a été creusé en 1895 pour relier la ville haute et la ville basse par un funiculaire puis un tramway. Réquisitionné en 1942, il servit de lieu de stockage pour les munitions de l’armée allemande et, durant les bombardements, d’abri anti-aérien pour la population civile. Des reconstitutions vous permettent de visualiser l’état du site lors de la libération du Havre en 1944.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire par l’Association de Sauvetage du Patrimoine Havrais
Public adultes durée 45 min
Rendez-vous au 17 bis rue Pasteur, 76600 Le Havre
Réservation obligatoire asph-asso.fr/billetterie .
17 Rue Pasteur Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@asph-asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Tunnel Sainte-Marie
L’événement Visite guidée Tunnel Sainte-Marie Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée Ophélie Pâtisse Le Havre 17 avril 2026
- Atelier pâtisserie Cake Banana Bread & Cream Cheese cardanome Ophélie Pâtisse Le Havre 17 avril 2026
- Spectacle Clément Blouin, Magicien ? C’est pas un métier ! Théâtre Le Normandy Le Havre 18 avril 2026
- Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Entrée sud Le Havre 18 avril 2026
- SUMMER ISLAND CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre 18 avril 2026