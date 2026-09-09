Visite guidée : un environnement architectural et paysager propice au soin, Centre Hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Visite guidée : un environnement architectural et paysager propice au soin 19 et 20 septembre Centre Hospitalier Montperrin Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées du Centre Hospitalier Montperrin, établissement psychiatrique aixois conçu selon un plan pavillonnaire spécifique aux asiles d’aliénés du XIXe siècle. [Structures comprises dans les visites : le 3 bis f Centre d’arts contemporains et la chapelle de l’hôpital]

Sur réservation : 3bisf.com

Lieu : Départ des visites depuis l’ancienne entrée du CHM (av. des Belges, rond-point de la gare routière)

Centre Hospitalier Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13617 Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.ch-montperrin.fr/Pages/System/default.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://www.3bisf.com/ »}]

Visites guidées du Centre Hospitalier Montperrin, établissement psychiatrique aixois conçu selon un plan pavillonnaire spécifique aux asiles d’aliénés du XIXe siècle. [Structures comprises dans les …

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