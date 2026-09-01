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Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon

mercredi 16 septembre 2026 · place Marulaz. · Besançon

Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
place Marulaz.
Adresse
Fontaine, place Marulaz.
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
17 17 17 Tarif réduit Tarif réduit

Besançon

Visite guidée Vin et dégustations

place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon Doubs

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-10-14

Partez à la découverte de Besançon à travers une visite guidée insolite mêlant histoire, patrimoine et plaisirs œnologiques. Accompagné d’un guide-conférencier, explorez le centre historique, évoquez le quartier Battant, berceau des anciens vignerons bisontins et laissez-vous conter l’histoire viticole de la ville, autrefois couverte de vignes. La balade se termine au Cercle des Arômes, bar à vin situé 4 rue Bersot, pour une dégustation commentée qui éveillera vos papilles !   .

place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  info@besancon-tourisme.com

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English : Visite guidée Vin et dégustations

L’événement Visite guidée Vin et dégustations Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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