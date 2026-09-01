Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon
mercredi 16 septembre 2026 · place Marulaz. · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Visite guidée Vin et dégustations
place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon Doubs
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-10-14 20:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-14
Partez à la découverte de Besançon à travers une visite guidée insolite mêlant histoire, patrimoine et plaisirs œnologiques. Accompagné d’un guide-conférencier, explorez le centre historique, évoquez le quartier Battant, berceau des anciens vignerons bisontins et laissez-vous conter l’histoire viticole de la ville, autrefois couverte de vignes. La balade se termine au Cercle des Arômes, bar à vin situé 4 rue Bersot, pour une dégustation commentée qui éveillera vos papilles ! .
place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Visite guidée Vin et dégustations
L’événement Visite guidée Vin et dégustations Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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