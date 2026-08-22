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Visite Guidée Visite du Parc Mauresque Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon

samedi 26 septembre 2026 · Office de Tourisme d'Arcachon / MA.AT · Arcachon

Visite Guidée Visite du Parc Mauresque Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Office de Tourisme d'Arcachon / MA.AT
Adresse
22 boulevard du Général Leclerc
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif
7 7 Tarif réduit

Arcachon

Visite Guidée : Visite du Parc Mauresque

Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28

Grâce à notre guide Tom, passionné et passionnant, créateur de la visite, venez découvrir les essences européennes ou exotiques, feuillus ou résineux, la collection vivante de l’arboretum du Parc Mauresque d’Arcachon sur les traces des écureuils et des oiseaux qui y vivent toute l’année.

Durée 2h   .

Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97  visites@arcachon.com

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English : Visite Guidée : Visite du Parc Mauresque

L’événement Visite Guidée : Visite du Parc Mauresque Arcachon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Arcachon

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