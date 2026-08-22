Visite Guidée Visite du Parc Mauresque Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon
samedi 26 septembre 2026 · Office de Tourisme d'Arcachon / MA.AT · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite Guidée : Visite du Parc Mauresque
Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28
Grâce à notre guide Tom, passionné et passionnant, créateur de la visite, venez découvrir les essences européennes ou exotiques, feuillus ou résineux, la collection vivante de l’arboretum du Parc Mauresque d’Arcachon sur les traces des écureuils et des oiseaux qui y vivent toute l’année.
Durée 2h .
Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com
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English : Visite Guidée : Visite du Parc Mauresque
L’événement Visite Guidée : Visite du Parc Mauresque Arcachon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Arcachon
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