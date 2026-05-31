Visite guidée : visitez le site ENSM du Havre !, Ecole Nationale Supérieure Maritime, Le Havre

Visite guidée : visitez le site ENSM du Havre ! Samedi 19 septembre, 09h30, 11h15 Ecole Nationale Supérieure Maritime Seine-Maritime

Durée 1h, 40 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine du site ENSM du Havre a lieu le samedi 19 septembre 2026 sur le campus situé au 10 quai Frissard, au Havre.

Cette journée dédiée aux thèmes « Patrimoines en mouvement : circulations, migrations et empreintes » sera l’occasion de devenir, le temps d’une visite, un futur officier de la marine marchande en découvrant les équipements pédagogiques uniques.

Véritable vaisseau urbain avec son architecture rappelant la silhouette d’un bateau, le bâtiment qui se situe entre la ville et le port offre un espace de type « navire école » aux futurs officiers de la Marine Marchande et ingénieurs navigants.

⚠️ Les inscriptions à cette journée sont obligatoires. Vous pouvez vous enregistrer dès à présent.

L’accueil se fera par groupes de 40 personnes à 9h30 et 11h15.

La visite est gratuite et ouverte à tous.

Ecole Nationale Supérieure Maritime 10 Quai Frissard, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie 09 70 00 03 80 https://www.supmaritime.fr/ https://www.facebook.com/EcoleNationaleSuperieureMaritime;https://www.linkedin.com/school/2960258/admin/feed/posts/;https://www.instagram.com/ensm_marine_marchande/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-ensm-le-havre2 »}] En Tramway : Ligne A ou B en direction de “La Plage” descendre à l’arrêt “Palais de Justice” puis 5 mn à pied.

En bus : Ligne 3 direction “Le Grand Hameau”, descendre à l’arrêt “Pont Vauban“.

Les Journées Européennes du Patrimoine du site ENSM du Havre a lieu le samedi 19 septembre 2026 sur le campus situé au 10 quai Frissard, au Havre.

©ENSM