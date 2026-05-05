Visite guidée : voyage dans le temps : 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien !, Espace patrimoine Klepsydra, Saint-Sébastien
Visite guidée : voyage dans le temps : 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien !, Espace patrimoine Klepsydra, Saint-Sébastien samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée : voyage dans le temps : 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien ! 19 et 20 septembre Espace patrimoine Klepsydra Creuse
Gratuit. Sans réservation. Visite guidée à la demande de 14h à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
2 000 ans d’histoire à découvrir
Laissez-vous guider à travers cet espace dédié à l’histoire de Saint-Sébastien, et plongez dans un véritable voyage à travers les siècles.
Visite guidée à la demande de 14h à 18h
Grâce à des panneaux explicatifs et des objets authentiques, vous explorerez :
️ l’époque gallo-romaine (temple, villa, voie impériale),
⚰️ la période mérovingienne (sarcophage),
✝️ le Moyen Âge (croix, abbaye, prieuré),
et le XIXᵉ siècle ferroviaire, avec l’histoire des lignes Paris – Toulouse et Saint-Sébastien – Guéret.
Un espace riche pour comprendre comment le territoire s’est construit, entre héritage antique, médiéval et moderne.
Espace patrimoine Klepsydra 1 chemin du Fanum 23160 Saint-Sébastien Saint-Sébastien 23160 Saint-Sébastien Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 76 62 21 98 http://codegass.free.fr L’espace patrimoine permet de découvrir 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien.
Au travers de panneaux et d’objets vous voyagerez depuis la période gallo-romaine (temple, villa, voie impériale) à la Résistance, en passant par la période mérovingienne (sarcophage), le Moyen Âge (croix, abbaye, prieuré), et le XIXe siècle ferroviaire (historique de deux lignes : Paris – Toulouse et Saint-Sébastien – Guéret). Possibilité de se garer devant l’espace patrimoine.
Laissez-vous guider au sein de cet espace pour découvrir la riche et longue histoire du territoire de Saint-Sébastien…. Patrimoine Histoire
© Codegass / Klepsydra
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