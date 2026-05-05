Une randonnée libre sur les traces de 2000 ans d’histoire !, Espace patrimoine Klepsydra, Saint-Sébastien

Une randonnée libre sur les traces de 2000 ans d’histoire ! 19 et 20 septembre Espace patrimoine Klepsydra Creuse

Gratuit. Sans réservation. Carte de la randonnée disponible en ligne (codegass.free.fr) ou à l’espace patrimoine Klepsydra.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Randonnée libre – 2 000 ans d’histoire au fil des pas

Vous aimez la randonnée ? Suivez ce circuit libre de 14 km, balisé en jaune SB3, pour partir à la découverte de 2 000 ans d’histoire et de patrimoine local.

Circuit libre et balisé – 14 km

Au programme :

• Les vestiges de l’ancien pont tournant ferroviaire, réhabilité cette année en espace scénique

• L’ancienne fosse à piquer, dont le fonctionnement est expliqué à l’Espace Patrimoine Klepsydra

Cartes disponibles à l’Espace Patrimoine Klepsydra ou en ligne : codegass.free.fr

Une balade riche et instructive, à faire à votre rythme, entre mémoire industrielle et paysages traversés par l’histoire.

Espace patrimoine Klepsydra 1 chemin du Fanum 23160 Saint-Sébastien Saint-Sébastien 23160 Saint-Sébastien Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 76 62 21 98 http://codegass.free.fr [{« link »: « http://codegass.free.fr »}] L’espace patrimoine permet de découvrir 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien.

Au travers de panneaux et d’objets vous voyagerez depuis la période gallo-romaine (temple, villa, voie impériale) à la Résistance, en passant par la période mérovingienne (sarcophage), le Moyen Âge (croix, abbaye, prieuré), et le XIXe siècle ferroviaire (historique de deux lignes : Paris – Toulouse et Saint-Sébastien – Guéret). Possibilité de se garer devant l’espace patrimoine.

Vous aimez la randonnée ? Suivez ce circuit libre et balisé de 14 km qui vous fera découvrir les 2000 ans d’histoire du territoire, et son patrimoine…. randonnée patrimoine

© Codegass / Klepsydra