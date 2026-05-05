Visite commentée du patrimoine réhabilité : pont tournant, fosse à piquer, socle de grue hydraulique, lavoir, Espace scénique du Pont Tournant, Saint-Sébastien

Visite commentée du patrimoine réhabilité :

pont tournant, fosse à piquer, socle de grue hydraulique, lavoir Dimanche 20 septembre, 10h00 Espace scénique du Pont Tournant Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Balade commentée du patrimoine autour de la gare, à la découverte du pont tournant, de la fosse à piquer, du socle de la grue hydraulique et du lavoir. Cette promenade permet de comprendre l’histoire de ces lieux, leurs fonctions et leurs particularités.

Circuit de 1,7 km. Départ depuis le parking de la gare de Saint-Sébastien, côté Limoges. Chaussures de marche obligatoires.

Espace scénique du Pont Tournant Quai d’occitanie 23160 Saint-Sébastien Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine http://codegass.free.fr Ancien Pont Tournant réhabilité en espace scénique avec fosse à piquer, socle de grue hydraulique et lavoir. Parking de la gare côté Direction Limoges

Journées européennes du patrimoine 2026

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