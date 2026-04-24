Saint-Sébastien

Coquelicontes Histoire au bout des pieds

Saint-Sébastien Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21 15:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Tout commence dans un potager. Un gros radis résiste aux efforts de toute la Maisonnée pour le déterrer. C’est qu’il a tant de choses à dire! Ce gros radis-là, il ne faut pas le croquer, il faut l’écouter. Une fois bien installé sur la table, le gros radis raconte les fabuleuses aventures des petites bêtes. Si

ces histoires ne sont pas vraies, ce n’est pas la conteuse qui a menti mais le Gros Radis ! Avec Catherine Gaillard.

Rens 06 71 22 12 07 .

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 12 07

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English : Coquelicontes Histoire au bout des pieds

L’événement Coquelicontes Histoire au bout des pieds Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays Dunois