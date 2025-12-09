Concert Espace Scénique du Pont Tournant de St Sébastien

Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-08-21

Concerts à l’espace scénique du pont tournant

– 3 juillet TALES à 20h

– 17 juillet SOL SOUM à 20h

– 21 août DUO MUSICA GAUDIO à 20h

Tarif 8€ un concert réservations au 06 71 62 21 98 ou sur codegass.free.fr/concerts .

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 62 21 98

