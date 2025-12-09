Concert Espace Scénique du Pont Tournant de St Sébastien Saint-Sébastien

Concert Espace Scénique du Pont Tournant de St Sébastien Saint-Sébastien vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Sébastien Creuse

Début : 2026-07-03
2026-07-03 2026-07-17 2026-08-21

Concerts à l’espace scénique du pont tournant
– 3 juillet TALES à 20h
– 17 juillet SOL SOUM à 20h
– 21 août DUO MUSICA GAUDIO à 20h
Tarif 8€ un concert réservations au 06 71 62 21 98 ou sur codegass.free.fr/concerts   .

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 62 21 98 

