Concert Espace Scénique du Pont Tournant de St Sébastien Saint-Sébastien vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 8€
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
2026-07-03 2026-07-17 2026-08-21
Concerts à l'espace scénique du pont tournant
– 3 juillet TALES à 20h
– 17 juillet SOL SOUM à 20h
– 21 août DUO MUSICA GAUDIO à 20h
Tarif 8€ un concert réservations au 06 71 62 21 98 ou sur codegass.free.fr/concerts .
Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 62 21 98
