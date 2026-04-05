Visite guidée : vu, pas vu !, Jardins de La Jouvinière, Perche en Nocé

Visite guidée : vu, pas vu ! 5 – 7 juin Jardins de La Jouvinière Orne

Durée 2h, visite adaptée aux personnes en situation de déficience visuelle, 35 pers. max, 10€, gratuit personnes non-voyantes et leur accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

VU, PAS VU !

Que voyons-nous ? Que croyons-nous voir ? Notre vue nous joue-t-elle des tours ? A moins que ce ne soit la nature qui se joue de notre vue …

Ces journées, dédiées cette année à la vue, nous donneront l’occasion de proposer des visites guidées à 10h30 ou à 16h et d’expérimenter les surprises que réservent la vue et la nature dans chacun de nos 12 jardins, dans un site au relief très varié planté de végétaux, pour certains, quelque peu surprenants, comme un buis de 300 ans classé Arbre remarquable qui cache bien son jeu ou un étonnant balai de sorcière perché au sommet d’un arbre vénérable.

Ces journées nous permettront aussi d’accueillir, en lien avec l’association Valentin Hauy, un public non ou mal voyant en proposant, pour tous, une visite guidée qui permette à chacun de voir autrement.

Jardins de La Jouvinière 41 rue du Général Jouvin, 61340 Perche en Nocé Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie 06 08 72 29 23 https://www.jardinsdelajouviniere.com https://www.instagram.com/patriciabouchenotdechin/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-rendez-vous-au-jardin »}] Historienne et romancière, Patricia Bouchenot-Déchin vous accueille et vous guide à travers 12 jardins qu’elle a imaginés à partir d’une page blanche ou presque.

Réalisés depuis plus de 20 ans avec son mari, autour d’une maison de famille, situés dans le Perche, au coeur du village Nocé, ces jardins invitent à un cheminement poétique et ludique depuis le jardin de la Lumière jusqu’au jardin de la Paix. Les indices se déploient à travers les récits de l’écrivaine-jardinière, parmi les noms des jardins et les clins d’oeil à la botanique, la littérature et au cinéma.

Nés à partir de terrains très dissemblables (taillés dans le calcaires ou vallonnés et plongeant dans une terre profonde et riche), ces 12 jardins offrent des panoramas très différents.

Un buis âgé de plus de 300 ans est classé Arbre remarquable ; des ifs de 250 ans et des buis centenaires forment la trame sur laquelle cette histoire s’inscrit dans le cadre d’une gestion éco-responsable.

Un millier de variétés de plantes et d’arbres curieux, drôles, simples ou très rares participent à l’écriture de ces jardins qui s’enrichissent chaque année. Gare de Nogent-Le-Rotrou à 15 kms puis navette ou taxis).

En voiture : 2 parkings à 350 m accessibles par la rue Jacques Laporte et la place de la Salle des fêtes.

A vélo : à 200 m, angle de la rue du Général Jouvin et de la rue René Vaugeois, place abritées dans la grange restaurée en face dela boulangerie.

Non accessible aux PMR.

VU, PAS VU !

©vpdechin