Journées pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé

Journées pêche

plan d’eau de la basse passière Préaux-du-Perche Perche en Nocé Orne

Début : 2026-04-05 06:30:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

2026-04-05 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-05 2026-09-06 2026-10-04

À l’étang de la Basse Passière.

Possibilité à la demi-journée à partir de 12 heures.

Une organisation du comité des fêtes. .

English : Journées pêche

