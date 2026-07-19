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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

mercredi 12 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place du Triangle de l'Amitié
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif
16 gratuit enfants moins de 12 ans

Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 16 EUR

gratuit enfants moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Visite guidée à la découverte des anciens palaces et hôtels de Chamonix
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois
  .

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90  contact@visites-guidees-74.fr

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English : Guided Tours of Chamonix’s Historic Palaces and Hotels

Guided Tour: Discovering Chamonix’s Historic Palaces and Hotels
A Fascinating Journey into the History of Hospitality

L’événement Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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