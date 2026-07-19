Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 12 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix
Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – 16 EUR
gratuit enfants moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Visite guidée à la découverte des anciens palaces et hôtels de Chamonix
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois
.
Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90 contact@visites-guidees-74.fr
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English : Guided Tours of Chamonix’s Historic Palaces and Hotels
Guided Tour: Discovering Chamonix’s Historic Palaces and Hotels
A Fascinating Journey into the History of Hospitality
L’événement Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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