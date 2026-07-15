Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 16 EUR

gratuit enfants moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Visite guidée à la découverte des anciens palaces et hôtels de Chamonix

Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois

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Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90 contact@visites-guidees-74.fr

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English : Guided Tours of Chamonix’s Historic Palaces and Hotels

Guided Tour: Discovering Chamonix’s Historic Palaces and Hotels

A Fascinating Journey into the History of Hospitality

L’événement Visite guidées anciens palaces et hôtels de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc