Visite Histoires de chantiers : l’église Sainte-Marie-de-La-Bastide, Eglise Sainte-Marie-de-La-Bastide, Bordeaux

Visite Histoires de chantiers : l’église Sainte-Marie-de-La-Bastide 10 mars – 2 avril Eglise Sainte-Marie-de-La-Bastide Gironde

Gratuit, réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T14:00:00+01:00 – 2026-03-10T15:30:00+01:00

Fin : 2026-04-02T10:00:00+02:00 – 2026-04-02T11:30:00+02:00

De l’église aux Archives Bordeaux Métropole, du 19e siècle à nos jours, de sa construction à sa restauration, plongez dans l’histoire atypique de cet édifice signé par le célèbre Paul Abadie.

10 mars à 14h, 17 mars et 2 avril à 10h

Rdv devant l’entrée de l’église

Gratuit, réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Eglise Sainte-Marie-de-La-Bastide 62 avenue Thiers Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/317?field_date_s=2026-03-10 »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Plongez dans l’histoire atypique de cet édifice construit par le célèbre Paul Abadie. visite balade

Florian David pour la Mairie de Bordeaux