Visite historique commentée de la grange dîmière et exposition photos, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais

Informations pratiques

Visite historique commentée de la grange dîmière et exposition photos 19 et 20 septembre Grange dîmière de Lanquais Dordogne

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les différentes périodes d’occupation de la grange au cours d’une visite commentée consacrée à son histoire, à son architecture et aux techniques employées pour sa construction.

La visite sera complétée par une exposition de photographies d’édifices en péril sur le territoire de la communauté de communes Dordogne Périgord, ainsi que par des reproductions de cartes postales anciennes du château de Lanquais.

Grange dîmière de Lanquais 24150 Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Grange dîmière Parking gratuit

Visite explicative de la Grange à travers son histoire Grange Dîmière

©Bernard Burgaud