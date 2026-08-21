Visite immersive de la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Salle du Parchamp, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite immersive de la basilique Notre-Dame-de-Boulogne Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle du Parchamp Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À travers une animation en réalité augmentée, découverte de la construction de l’église Notre-Dame depuis 1319 puis de sa restauration jusqu’en 1891, en incarnant l’architecte chargé du projet, Eugène Millet.

Salle du Parchamp 2, rue de l’Eglise 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184300 https://www.boulognebillancourt.com/mes-demarches/particuliers/location-de-salle Métro : Pont de Saint-Cloud ou Boulogne Jean-Jaurès.

Bus : Ligne 123 (Arrêt Église de Boulogne-Billancourt).

À travers une animation en réalité augmentée, découverte de la construction de l’église Notre-Dame depuis 1319 puis de sa restauration jusqu’en 1891, en incarnant l’architecte chargé du projet,…

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