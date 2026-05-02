Visite inédite au lever du jour Chenonceaux
samedi 19 septembre 2026 · Chenonceaux
Informations pratiques
Chenonceaux
Visite inédite au lever du jour
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le Château de Chenonceau avant l’ouverture au public !
Au lever du jour, le château et son domaine nous offrent un moment suspendu quand les premiers rayons du soleil traversent la brume stagnante sur le Cher.
Au détour d’une visite guidée, appréciez Chenonceau comme vous ne l’avez jamais
Découvrez le Château de Chenonceau avant l’ouverture au public !
Au lever du jour, le château et son domaine nous offrent un moment suspendu quand les premiers rayons du soleil traversent la brume stagnante sur le Cher.
Au détour d’une visite guidée, appréciez Chenonceau comme vous ne l’avez jamais 50 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com
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English :
Discover Château de Chenonceau before it opens to the public!
At dawn, the château and its grounds offer us a moment of suspension as the first rays of sunlight break through the stagnant mist on the Cher River.
L’événement Visite inédite au lever du jour Chenonceaux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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