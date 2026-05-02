Informations pratiques

Chenonceaux

Visite inédite au lever du jour

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 07:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le Château de Chenonceau avant l’ouverture au public !

Au lever du jour, le château et son domaine nous offrent un moment suspendu quand les premiers rayons du soleil traversent la brume stagnante sur le Cher.

Au détour d’une visite guidée, appréciez Chenonceau comme vous ne l’avez jamais

Découvrez le Château de Chenonceau avant l’ouverture au public !

Au lever du jour, le château et son domaine nous offrent un moment suspendu quand les premiers rayons du soleil traversent la brume stagnante sur le Cher.

Au détour d’une visite guidée, appréciez Chenonceau comme vous ne l’avez jamais 50 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com

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English :

Discover Château de Chenonceau before it opens to the public!

At dawn, the château and its grounds offer us a moment of suspension as the first rays of sunlight break through the stagnant mist on the Cher River.

L’événement Visite inédite au lever du jour Chenonceaux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER