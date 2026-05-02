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Visite inédite au lever du jour Chenonceaux

samedi 19 septembre 2026 · Chenonceaux

Visite inédite au lever du jour Chenonceaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
37150 Chenonceaux
Département
Indre-et-Loire
Tarif
50 50 50 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Visite inédite au lever du jour

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le Château de Chenonceau avant l’ouverture au public !
Au lever du jour, le château et son domaine nous offrent un moment suspendu quand les premiers rayons du soleil traversent la brume stagnante sur le Cher.
Au détour d’une visite guidée, appréciez Chenonceau comme vous ne l’avez jamais
Découvrez le Château de Chenonceau avant l’ouverture au public !
Au lever du jour, le château et son domaine nous offrent un moment suspendu quand les premiers rayons du soleil traversent la brume stagnante sur le Cher.
Au détour d’une visite guidée, appréciez Chenonceau comme vous ne l’avez jamais 50  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   info@chenonceau.com

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English :

Discover Château de Chenonceau before it opens to the public!
At dawn, the château and its grounds offer us a moment of suspension as the first rays of sunlight break through the stagnant mist on the Cher River.

L’événement Visite inédite au lever du jour Chenonceaux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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