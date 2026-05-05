Visite insolite des espaces non ouverts, Le Palais du Roi René, Baugé-en-Anjou

Visite insolite des espaces non ouverts 13 et 14 juin Le Palais du Roi René Maine-et-Loire

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:45:00+02:00

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, venez profiter d’une visite guidée consacrée à l’architecture et à l’archéologie. Découvrez les espaces non ouverts au public et laissez-vous fasciner par son histoire ! (visite incluse dans le billet d’entrée, durée 45min)

Le Palais du Roi René Place de l’Europe, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241826811 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-dart-et-dhistoire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef0A2Gt7OVHIJHwSd71O0-8x9PYDrqZChB_8DCaxK1RzrbTw/viewform »}] En 1905, la ville de Baugé a souhaité se doter d’un musée. Son maire fit un appel aux dons de ces concitoyens : des objets se rapportant à l’histoire locale, ayant un intérêt du point de vue archéologique, ethnographique, scientifique ou artistique.

Plusieurs collectionneurs vont répondre à cet appel dès le début de la création du musée, puis d’autres donateurs viendront enrichir cette collection jusqu’à nos jours.

L’histoire de Baugé est évoquée par allusion plus que par une collecte systématique d’objets. L’ensemble témoigne de ce qu’ont voulu transmettre les Baugeois : leur vie quotidienne pour les uns, leurs passions pour les autres. Autoroute A11 sortie Seiches/Loir à 20 km. Aéroport/aérodrome Aéroport Angers/Marcé à 20 km. Gare SNCF Angers à 40 km. Gare routière Baugé – place de l’Europe à 100 mètres du château.

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, venez profiter d’une visite guidée consacrée à l’architecture et à l’archéologie. Découvrez les espaces non ouverts au public et laissez-vous !…

©Chateaubauge