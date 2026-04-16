Figeac

Visite Jeu l’Assemblée des Scribes au Musée Champollion à Figeac

place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du musée

Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du musée. Jean François Champollion invite les scribes du monde entier à diner dans sa maison. Il faut partir à leur recherche afin de leur porter l'invitation et veiller à ce que chacun apporte en cadeau, un bel exemple de son écriture et une spécialité de son pays.

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place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

The Musée Champollion offers children aged 7 to 14 an original tour of the museum

L’événement Visite Jeu l’Assemblée des Scribes au Musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac