Visite La ferme dans tous les sens Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou
vendredi 23 octobre 2026 · Ferme LG Bio · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Visite La ferme dans tous les sens Le Tremblay
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:30:00
fin : 2026-10-23 17:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Visite La ferme dans tous les sens Mercredi 20 et 27 Février, 17 et 24 Avril, et 23 Octobre 2026
Suivez le parcours du lait autour d’ateliers qui mettront vos 5 sens en éveil.
Découvrez la ferme autrement.
Ouvert à tous, inscription obligatoire.
Dès 5 ans. .
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com
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English :
La ferme dans tous les sens tour Wednesday, February 20 and 27, April 17 and 24, and October 23, 2026
L’événement Visite La ferme dans tous les sens Le Tremblay Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Anjou bleu
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