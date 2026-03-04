Visite: La Renaissance,l’individu et son temps « Cycle d’horlogerie », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite: La Renaissance,l’individu et son temps « Cycle d’horlogerie » Vendredi 6 mars, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

9€/5€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T15:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T15:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Réservez déjà vos vendredis pour ce cycle de visites en quatres épisodes qui vous fera explorer la riche collection horlogère du musée. De la Renaissance aux portes du XXe siècle, vous découvrirez parmi une foison d’instruments remarquables, un fabuleux panorama de progrès techniques, d’hommes de génie et de merveilles artistiques.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229721468379 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Cycle Découverte: L’horlogerie en quatre temps horlogerie renaissance

©F.Pons