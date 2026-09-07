Visite : La Tonnelle, réhabilitation et extension d’un abri de loisirs, Site La tonnelle, Marcillé

Informations pratiques

Visite : La Tonnelle, réhabilitation et extension d’un abri de loisirs Vendredi 16 octobre, 16h00 Site La tonnelle Deux-Sèvres

Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T16:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T16:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00

Visite commentée du projet d’extension et de réhabilitation d’un abri de loisirs, avec les élu.e.s de Marcillé et Claire Archimbaud, architecte du projet.

Enjeux multiples du projet : espaces modulables, utilisation de matériaux biosourcés, sobriété et conception bioclimatique, intégration à l’existant et au site du plan d’eau.

Site La tonnelle Site La tonnelle 79500 Marcillé Marcillé 79500 Saint-Génard Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/NexZaXh5m4 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 28 06 28 »}]

Visite commentée du projet d’extension et de réhabilitation d’un abri de loisirs, avec les élu.e.s de Marcillé et Claire Archimbaud, architecte du projet.

©CAUE79