Visite : La Tonnelle, réhabilitation et extension d’un abri de loisirs, Site La tonnelle, Marcillé
vendredi 16 octobre 2026 · Site La tonnelle · Marcillé
Informations pratiques
Visite : La Tonnelle, réhabilitation et extension d’un abri de loisirs Vendredi 16 octobre, 16h00 Site La tonnelle Deux-Sèvres
Réservation recommandée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T16:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T16:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00
Visite commentée du projet d’extension et de réhabilitation d’un abri de loisirs, avec les élu.e.s de Marcillé et Claire Archimbaud, architecte du projet.
Enjeux multiples du projet : espaces modulables, utilisation de matériaux biosourcés, sobriété et conception bioclimatique, intégration à l’existant et au site du plan d’eau.
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Visite commentée du projet d’extension et de réhabilitation d’un abri de loisirs, avec les élu.e.s de Marcillé et Claire Archimbaud, architecte du projet.
©CAUE79
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