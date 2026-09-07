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Visite : La Tonnelle, réhabilitation et extension d’un abri de loisirs, Site La tonnelle, Marcillé

vendredi 16 octobre 2026 · Site La tonnelle · Marcillé

Visite : La Tonnelle, réhabilitation et extension d’un abri de loisirs, Site La tonnelle, Marcillé

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Site La tonnelle
Adresse
Site La tonnelle 79500 Marcillé
Ville
79500 Marcillé
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Réservation recommandée.

Visite : La Tonnelle, réhabilitation et extension d’un abri de loisirs Vendredi 16 octobre, 16h00 Site La tonnelle Deux-Sèvres

Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T16:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T16:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00

Visite commentée du projet d’extension et de réhabilitation d’un abri de loisirs, avec les élu.e.s de Marcillé et Claire Archimbaud, architecte du projet.
Enjeux multiples du projet : espaces modulables, utilisation de matériaux biosourcés, sobriété et conception bioclimatique, intégration à l’existant et au site du plan d’eau.

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Visite commentée du projet d’extension et de réhabilitation d’un abri de loisirs, avec les élu.e.s de Marcillé et Claire Archimbaud, architecte du projet.

©CAUE79

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