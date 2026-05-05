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Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes

Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes

Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : Gratuit

Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes 7 juillet – 25 août Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T15:00:00+02:00

En 1899, le second procès du capitaine Alfred Dreyfus a lieu à Rennes. C’est l’une des affaires judiciaires les plus marquantes de l’histoire de France. À travers des documents d’archives, des journaux d’époque, et quelques objets personnels, la visite retrace les étapes clés de cette affaire qui déchira le pays et marqua un tournant dans l’histoire politique et sociale de la France.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
30 minutes pour comprendre l’Affaire Dreyfus et le déroulement du 2e procès à Rennes, en 1899. expoDreyfus

Photographie anonyme, 1899, Rennes, Musée de Bretagne

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