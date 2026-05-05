Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes
Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes mardi 7 juillet 2026.
Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes 7 juillet – 25 août Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T15:00:00+02:00
En 1899, le second procès du capitaine Alfred Dreyfus a lieu à Rennes. C’est l’une des affaires judiciaires les plus marquantes de l’histoire de France. À travers des documents d’archives, des journaux d’époque, et quelques objets personnels, la visite retrace les étapes clés de cette affaire qui déchira le pays et marqua un tournant dans l’histoire politique et sociale de la France.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
30 minutes pour comprendre l’Affaire Dreyfus et le déroulement du 2e procès à Rennes, en 1899. expoDreyfus
Photographie anonyme, 1899, Rennes, Musée de Bretagne
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