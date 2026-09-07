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Visite « Le palais épiscopale à la Renaissance », Musée Bossuet, Meaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée Bossuet · Meaux

Visite « Le palais épiscopale à la Renaissance », Musée Bossuet, Meaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Bossuet
Adresse
Rue Bossuet, 77100 Meaux, France
Ville
77100 Meaux
Département
Seine-et-Marne
Tarif
10 places

Visite « Le palais épiscopal à la Renaissance » 19 et 20 septembre Musée Bossuet Seine-et-Marne

10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le saviez-vous ? Une partie du palais épiscopal a été construite à la Renaissance. Rejoignez-nous pour la suite de l’histoire !

Musée Bossuet Rue Bossuet, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33183690490 https://www.musee-bossuet.fr Inauguré en 1927, le musée Bossuet présente les collections historiques de la ville, rassemblées au 19e siècle. Elles sont aujourd’hui composées de plus de 5 500 objets de natures très variées, attachés à l’histoire du territoire. Un riche fonds iconographique évoquant Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, la complète.
La générosité de scientifiques a permis de développer les collections de peinture : le legs du fils d’Henri Moissan, prix Nobel de Chimie en 1906, comporte notamment des oeuvres de Jean-François Millet, Jean-Léon, Gérôme, Alexandre-Gabriel Decamps. Depuis 1983, les dons de Jean-Pierre et Annie Changeux enrigissent les collections de peintures des 17e et 18e siècles par Jacques Blanchard, Sébastien Bourdon, Mathieu le Nain. Le palais épiscopal offre un cadre historique exceptionnel à la présentation
du mobilier et des collections artistiques des évêques de Meaux. Les salles
médiévales en rez-de-chaussée accueillent les expositions temporaires. Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue
Visite commentée

©Musée Bossuet, ville de Meaux

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