Visite – Le temps des collectionneurs Musée des beaux-arts Rennes
Visite – Le temps des collectionneurs Musée des beaux-arts Rennes dimanche 17 mai 2026.
Visite – Le temps des collectionneurs Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 17 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes !
De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes !
Situé Quai Zola, le site du Musée des beaux-arts de Rennes propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-17T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-17T17:00:00.000+02:00
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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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