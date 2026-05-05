Visite : le végétal en ville, Parc Magnol, Montpellier

Visite : le végétal en ville Samedi 6 juin, 10h00 Parc Magnol Hérault

Gratuit. Limité à 30 personnes. Rendez-vous au parc Magnol, rue Las Sorbès, arrêt Stade Philippidès, ligne 1.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Des parcs à la flore spontanée des bords de trottoir, en passant par les friches, les arbres d’alignement et les micro-fleurissements, qu’est-ce que le végétal en ville ?

De 10 h à 12 h, une sortie est organisée dans le cadre de Montpellier Main Verte, animée par le CPIE APIEU.

Parc Magnol 155 Rue de las Sorbes, 34000 Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie

Des parcs à la flore spontanée des bords de trottoir, en passant par les friches, les arbres d’alignement et les micro-fleurissements, qu’est-ce que le végétal en ville ?

©Stéphanie Grosset