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Visite : le végétal en ville, Parc Magnol, Montpellier

Visite : le végétal en ville, Parc Magnol, Montpellier

Visite : le végétal en ville, Parc Magnol, Montpellier samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc Magnol

Adresse : 155 Rue de las Sorbes, 34000 Montpellier

Ville : 34967 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit. Limité à 30 personnes. Rendez-vous au parc Magnol, rue Las Sorbès, arrêt Stade Philippidès, ligne 1.

Visite : le végétal en ville Samedi 6 juin, 10h00 Parc Magnol Hérault

Gratuit. Limité à 30 personnes. Rendez-vous au parc Magnol, rue Las Sorbès, arrêt Stade Philippidès, ligne 1.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Des parcs à la flore spontanée des bords de trottoir, en passant par les friches, les arbres d’alignement et les micro-fleurissements, qu’est-ce que le végétal en ville ?
De 10 h à 12 h, une sortie est organisée dans le cadre de Montpellier Main Verte, animée par le CPIE APIEU.

Parc Magnol 155 Rue de las Sorbes, 34000 Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie
Des parcs à la flore spontanée des bords de trottoir, en passant par les friches, les arbres d’alignement et les micro-fleurissements, qu’est-ce que le végétal en ville ?

©Stéphanie Grosset

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