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AGENDA · Honfleur

Visite Les dons de la SAMEB, ce ne sont pas que des tableaux Honfleur

mercredi 2 décembre 2026 · Honfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue de l'Homme de Bois
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Visite Les dons de la SAMEB, ce ne sont pas que des tableaux

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 15:00:00
fin : 2026-12-02 15:00:00

Date(s) :
2026-12-02

Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amis du Musée Eugène-Boudin   .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

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English : Visite Les dons de la SAMEB, ce ne sont pas que des tableaux

L’événement Visite Les dons de la SAMEB, ce ne sont pas que des tableaux Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité

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