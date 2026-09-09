Informations pratiques

Honfleur

Visite Les dons de la SAMEB, ce ne sont pas que des tableaux

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 15:00:00

fin : 2026-12-02 15:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amis du Musée Eugène-Boudin .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Visite Les dons de la SAMEB, ce ne sont pas que des tableaux

L’événement Visite Les dons de la SAMEB, ce ne sont pas que des tableaux Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité