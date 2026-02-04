[Visite] Les mercredis de la biodiversité

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Les mares ? De nombreuses personnes en parlent mais que savez-vous sur ces écosystèmes fragiles ?

Les mares ont massivement été détruites au cours du dernier siècle, mais elles renaissent de leurs cendres ! Celle de Miromesnil abrite une faune et une flore remarquable. Ainsi, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les tritons, les salamandres, les œufs de libellules ou de grenouilles, les lentilles d’eau, venez participer à notre première date des Mercredis de la biodiversité .

La visite se termine par un goûter que notre animatrice aura confectionné pour vous !

Pour les grands et les petits. Réservation obligatoire ! .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite] Les mercredis de la biodiversité

L’événement [Visite] Les mercredis de la biodiversité Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-02-04 par Seine-Maritime Attractivité