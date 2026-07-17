Visite « Les papiers peints de Dufour », Mairie, Lay-Saint-Christophe

Informations pratiques

Visite « Les papiers peints de Dufour » 19 et 20 septembre Mairie Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 ou au 03 83 22 86 43. Groupes limités à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez cette visite présentant les papiers peints panoramiques datant du début du XIXe siècle et retraçant les voyages du Capitaine Cook à travers le Pacifique.

Mairie 7 place Émile-Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 22 80 21 Le village de Lay-Saint-Christophe est construit sur un coteau, au pied duquel coule l’Amezule. Il se compose de deux parties attenantes : la Haute-Lay, située à flanc de colline, et la Basse-Lay, en contrebas.

L’ancien village gallo-romain de Layum devint, à l’époque mérovingienne, la résidence des maires du palais d’Austrasie. La rue Saint-Arnoult rappelle que le futur évêque de Metz, saint Arnould, naquit vers 580 au château de la Haute-Lay.

Découvrez cette visite présentant les papiers peints panoramiques datant du début du XIXe siècle et retraçant les voyages du Capitaine Cook à travers le Pacifique.

©Christian Chartier