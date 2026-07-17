Visite libre de l’église de Lay-Saint-Christophe, Église Saint-Christophe, Lay-Saint-Christophe

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Lay-Saint-Christophe Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Église Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’église Saint-Christophe ouvre ses portes et dévoile ses secrets. Construite en 1862 à l’emplacement d’une église du XIIe siècle dont elle conserve le clocher, l’église Saint-Christophe présente de nombreuses particularités. A l’intérieur, un saint Christophe en bois de 2,65 mètres datant du XIIe siècle accueille les visiteurs.

Église Saint-Christophe 3 rue de l’église, 54690 Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est À l’emplacement de l’actuelle église existait, dès 1130, une petite église romane dont subsistent aujourd’hui le clocher et la tour. Elle était dédiée à saint Christophe, patron des voyageurs. Cette petite église fut démolie en 1860, afin de construire celle que nous voyons actuellement. À droite du chœur, on peut admirer une remarquable statue en bois de saint Christophe, haute de 2,62 mètres, datant du XIIᵉ siècle et restaurée au XIVᵉ siècle. On peut également y voir une Vierge en pierre du XIVᵉ siècle, un crucifix en noyer, un Saint-Nicolas en bois sculpté datant du XVIᵉ siècle, ainsi qu’une statue de saint Roch, datée entre 1620 et 1630. À l’initiative du curé Huschard, un orgue a été installé en 1963, et le chemin de croix a été offert par les paroissiens.

L’église Saint-Christophe ouvre ses portes et dévoile ses secrets. Construite en 1862 à l’emplacement d’une église du XIIe siècle dont elle conserve le clocher, l’église Saint-Christophe présente de…

©Lay-Saint-Christophe