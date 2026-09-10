Visite : L’histoire du grand magasin Galeries Lafayette de Toulouse, Galeries Lafayette, Toulouse

Informations pratiques

Visite : L’histoire du grand magasin Galeries Lafayette de Toulouse Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 Galeries Lafayette Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire des Galeries Lafayette de Toulouse, grand magasin labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Cette visite vous invite à retracer la naissance du prêt-à-porter et à découvrir l’histoire de l’hôtel particulier Caulet-Rességuier, inscrit au titre des Monuments historiques, dont la cour intérieure sera exceptionnellement ouverte au public à cette occasion.

Visites le samedi, de 10h à 19h.

Galeries Lafayette 4-8 rue Lapeyrouse, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 98 98 https://www.facebook.com/GaleriesLafayetteToulouse [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-galeries-lafayette-toulouse-jep-2026 »}] Inauguré en 1962 et caractéristique de l’architecture des années 1960, le magasin rue Lapeyrouse est riche d’une histoire de plus d’un siècle car une partie de ses murs, l’hôtel Rességuier, est classé au titre des Monuments historiques.

Construit au début du XVIIe siècle, l’hôtel de Caulet-Rességuier est caractéristique des hôtels entre cour et jardin édifiés par les membres du parlement de Toulouse. Remanié au XVIIIe siècle, il conserve son plan en U. En 1962, les nouvelles galeries, construites d’après les plans des architectes René Mialhe et André Dubard de Gaillarbois, s’implantent à la place du jardin et d’une partie de l’hôtel.

Partez à la découverte de l’histoire de votre Grand Magasin toulousain, labellisé Patrimoine du XX° siècle! Laissez-vous conter la naissance du prêt-à-porter et l’histoire de l’Hôtel Particulier aux …

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